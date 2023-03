Cade il Villasimius, vince il Castiadas. Profumo d'Eccellenza per il Tempio. Si sono giocati oggi quattordici anticipi del campionato di Promozione.

Nel girone A, la squadra di Antonio Prastaro è stata sconfitta (1-0) a “Sa Duchessa” dal Cus Cagliari. Battuta d’arresto che sicuramente non allontana dall’Eccellenza la squadra del Sarrabus. Il vantaggio sul Castiadas è di nove punti con cinque partite da giocare. I biancoverdi di Cristian Dessì hanno travolto (5-2) il Selargius.

Nel girone B, il Fonni blocca (2-2) la capolista Barisardo. L’Arborea ritrova la vittoria, 2-1 col Terralba, e aggancia in seconda posizione il Tortolì che ha pareggiato (2-2) in casa con la Bittese. Sospesa per il forte vento Idolo-Tonara. Il Santa Giusta ha espugnato (0-1) il campo del Posada. Pari (1-1) tra Paulese e Siniscola. Rinviata Atletico Bono-Abbasanta.

Nel gruppo C, il Tempio si aggiudica (1-2) il big match contro l’Usinese e intravede l’Eccellenza. I galletti hanno un vantaggio di nove punti sui rossoblù. Lo Stintino, grazie al successo (2-1) con l’Ozierese, aggancia l’Usinese in seconda posizione. Vincono (3-0 e 2-0) Bonorva e Macomer rispettivamente contro Oschirese e Thiesi. Terminate in parità Buddusò-Porto Torres 4-4 e Lanteri-Sennori 1-1.

