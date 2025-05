Il giornalista della Rai, Paolo Mastino, è stato confermato per altri quattro anni presidente dell'Ussi Sardegna, gruppo di specializzazione della stampa sportiva all'interno della Fnsi.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ussi Sardegna si sono svolte ieri in modalità telematica. Il 42enne vice caporedattore della Tgr Rai Sardegna era candidato unico. All'assemblea elettiva, svoltasi prima dell'apertura delle votazioni, Mastino ha tracciato un bilancio del quadriennio olimpico appena concluso e illustrato i suoi obiettivi per il nuovo mandato.

Eletti alla carica di consiglieri per i professionali: Giuseppe Deiana, Giuseppe Amisani, Enrico Gaviano, Andrea Frigo e Roberta Dore. Per i collaboratori sono sdtati eletti Francesca Melis, Sergio Cadeddu, Laura Pudd e Vanna Chessa.

La commissione di verifica dei poteri era composta da Andrea Frailis, Mario Frongia e Marco Capponi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata