Dovrebbe esserci anche Joao Pedro nello stage azzurro di tre giorni, una sorta di casting di Roberto Mancini in vista degli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Il ct azzurro lunedì diramerà una lista allargata per lo stage che parte mercoledì a Coverciano, e tra i nomi tra cui cercare gli azzurri per i playoff di marzo è molto probabile ci sia anche quello del brasiliano del Cagliari.

Verso la convocazione anche Mario Balotelli, Luiz Felipe e Davide Frattesi.

L'uso di liste allargate è diventata col tempo una consetudine per Mancini, alle prese con impegni ravvicinati e infortuni: ma stavolta è ancora più necessario, visto che si tratta di capire di persona in tre giorni di lavoro quali giocatori siano adatti alle esigenze azzurre.

Soprattutto per un attacco in crisi e con Belotti ancora fermo. Cosa che apre le porte appunto a Balotelli e Joao Pedro, che sarebbe alla prima convocazione. "La nazionale per lui? Sono contento, se la merita", ha detto Mazzarri.

