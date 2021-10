Brutta sorpresa per l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti: il mister è stato vittima del furto della sua auto, rubata in città nelle scorse ore.

La Fiat Panda è stata trafugata mentre era parcheggiata lungo il corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell'hotel Brittanique, dove l'allenatore attualmente alloggia e dove la squadra va in ritiro prima delle partite casalinghe.

Rientrato tardi in albergo giovedì sera, Spalletti aveva deciso di non parcheggiare la sua utilitaria in garage per arrivare prima a Castel Volturno il giorno dopo.

Appena sceso in strada, stamattina si è subito accorto che la macchina non c'era più.

L’allenatore ha sporto regolare denuncia: sul caso indaga la polizia.

Tre giorni fa la stessa disavventura era toccata alla moglie del centrocampista tedesco Diego Demme: la sua auto era stata rubata mentre la donna era in un negozio di Posillipo.

Le forze dell’ordine ritengono che i due episodi non siano collegati.

(Unioneonline/F)

