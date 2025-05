A otto minuti dalla fine di Napoli-Cagliari, con il 2-0 già in cassaforte, Davide Nicola ha dato a Giuseppe Ciocci l’esordio in Serie A: il portiere ha rilevato Alen Sherri all’82’. «L'esordio è un qualcosa di incredibile, poi farlo con la squadra della propria città è veramente qualcosa di fantastico. Devo ringraziare i miei compagni per il gran campionato che hanno fatto e la salvezza raggiunta, sono veramente contento».

Per Ciocci non è una serata inaspettata. «Me l’aspettavo di esordire, ma lo aspettavo da tanto». Anche perché ha dovuto rinviarlo più volte: «I miei infortuni sono stati decisivi, riuscire a raggiungerlo mi dà tanta carica per ripartire. Ci proverò sempre, fino alla fine».

Nel corso della partita, Ciocci si è fatto notare per un’uscita di testa fuori area. «Ho cercato di rubare qualcosa a Cragno, Olsen e tutti gli altri portieri che ci sono stati, fino a Caprile. Voglio ringraziare tutti i membri dello staff che ho avuto dalle giovanili: è merito loro se questo è potuto accadere».

© Riproduzione riservata