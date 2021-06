L’avventura di Naithan Nandez al Cagliari potrebbe essere davvero al capolinea.

Il centrocampista uruguaiano piace tanto a Simone Inzaghi, e l’Inter ha alzato la posta offrendo diverse contropartite tecniche al club di Tommaso Giulini in grado di innalzare il valore del cartellino del 25enne ex Boca Juniors.

Secondo il Corriere dello Sport nell’operazione dovrebbero entrare due centrocampisti, il 33enne Radja Nainggolan e il 29enne Matias Vecino, assieme a tre giovani.

Zhang e Giulini sarebbero a un passo dall’intesa.

Godin invece, sotto contratto fino al 2023 dato in partenza per via dell’elevato ingaggio che i sardi non possono permettersi, è pronto a tendere la mano e a spalmare il suo ingaggio. Guadagnerebbe così 1,7 milioni a stagione invece di 4.

(Unioneonline/L)

