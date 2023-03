L'umore in casa Cagliari non è certo dei migliori dopo il quarto pareggio consecutivo, quello col Brescia ultimo in classifica.

Per Nahitan Nández è un'occasione sprecata: «Chiaramente non siamo soddisfatti», il messaggio del centrocampista uruguayano. «Siamo stati poco lucidi, arrivavamo da tre gare in una settimana però non può essere una scusa». Il León vuole già voltare pagina, con l'Ascoli venerdì sera alla Domus: «Adesso dobbiamo pensare a venerdì che è un'altra finale, ci dispiace perché questa era un'altra opportunità per vincere. Contro l'Ascoli dovremo ritrovare questa vittoria che ci manca, dovremo essere un po' più aggressivi e compatti: sarà un'altra partita dura. Bisogna sfruttare i giorni che ci mancano per arrivare pronti e avere una marcia in più dal nostro pubblico».

Le condizioni. Nández non ha giocato tantissimo in questo inizio del 2023, complice un problema fisico. Ora ritiene di essere sulla buona strada per ritrovare la forma migliore: «Sono stato un mese fuori, adesso sto lavorando tutti i giorni per tornare al 100%». Sul rendimento fra casa e trasferta ammette come ci sia qualcosa che non va: «Se vogliamo stare in alto dobbiamo vincere anche fuori casa, non solo in casa. Oggi dovevamo fare di più per portare a casa i tre punti: siamo il Cagliari, dobbiamo puntare in alto».

