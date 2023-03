È un Claudio Ranieri stavolta molto dispiaciuto quello che si presenta a parlare dopo il quarto pareggio consecutivo del Cagliari, l'1-1 sul campo del Brescia ultimo in classifica.

«Abbiamo creato quello che potevamo, in un momento dove ci mancano tanti giocatori importanti», afferma il tecnico romano, «il Cagliari ci ha provato sino alla fine, siamo stati anche vicini a vincerla con Dossena: dispiace. Dobbiamo però andare avanti con la fiducia della società e dei tifosi, che abbiamo sempre sentito. Siamo una grande famiglia che ha a cuore le sorti del Cagliari».

LA SPERANZA. Ranieri non vuole fare calcoli: «Coi "se" e coi "ma" la classifica non migliora. Sapevamo che sarebbe stata dura qui a Brescia, ma devi soffrire su qualsiasi campo per ottenere i tre punti. Quando non riesci a vincere devi comunque non perdere, la serie B è un torneo avvincente con molte squadre in pochi punti. Gli episodi fanno parte del calcio, eravamo stati bravi ad andare in vantaggio e purtroppo una deviazione fortuita della nostra difesa ha portato al pareggio».

