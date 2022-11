Nainggolan è vicino al ritorno in Serie A, ma la pista calda ora è quella del Monza.

Della trattativa ha parlato lo stesso ex centrocampista del Cagliari, intervistato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad: «Ho incontrato in Qatar Adriano Galliani. Mi ha detto “se vuoi giocare e vuoi prendere pochi soldi richiamami. Non puoi fermarti ora, una soluzione si trova”».

Il calciatore, in rotta con l’Anversa, ha detto di stare «ancora bene» e lasciato intendere di voler continuare a giocare ad alti livelli. «Sono pronto a tornare in Italia», ha affermato.

Il Ninja, intervistato nei giorni scorsi a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina, non ha chiuso le porte ai rossoblù. «Non escludo niente, le cose con Giulini si possono risolvere, quella terra e quella gente mi hanno dato tanto».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata