Proseguono le trattative di mercato tra Cagliari e Inter.

A Milano – raccontano le indiscrezioni – è stato avvistato Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, che – non è un segreto – il club nerazzurro vorrebbe portare alla corte di Simone Inzaghi.

In cambio dell’uruguaiano, i beninformati confermano, l’Inter propone di lasciare in Sardegna Radja Nainggolan e di cedere anche Pinamonti, che non rientrerebbe nei piani dell’ex tecnico della Lazio per la prossima stagione.

Secondo radiomercato il club rossoblù, oltre alla contropartita tecnica, chiede fra i 4 e i 5 milioni, ma i dirigenti nerazzurri non sembrano intenzionati a perfezionare l’operazione per una cifra superiore ai 2 milioni di euro.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata