Comincia l'avventura romana di José Mourinho. L'allenatore dei giallorossi è sbarcato al gate dei voli privati di Ciampino con un po' di ritardo (alle 14.40) rispetto all'orario programmato con il jet privato della flotta Friedkin guidato dallo stesso presidente giallorosso Dan e con a bordo anche il figlio Ryan.

Il volo privato con a bordo il nuovo tecnico dei giallorossi era guidato da Friedkin (foto Ansa)

Ad attenderli in aeroporto circa 500 tifosi che prima sono stati spostati per evitare disordini nell'hangar privato e che nel momento dell'atterraggio si sono scatenati con cori e striscioni per lo "Special One”.

Finestrino abbassato e sciarpa al vento, Mourinho ha lasciato l’aeroporto in auto, destinazione Trigoria, salutando i tifosi con le parole “Grazie mille. Grazie di cuore. Daje Roma”.

La gioia dei tifosi (foto Ansa)

