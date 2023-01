Mondo del calcio in lutto per la morte di Carlo Tavecchio.

L’ex presidente della Figc avrebbe compiuto 80 anni il prossimo luglio.

Si era dimesso dalla guida della Federazione italiana giuoco calcio dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali di Russia 2018 ed era tornato a guidare il dipartimento Figc Lombardia, sua terra d’origine.

Nel corso del suo mandato non mancarono le polemiche, come quelle scoppiate in seguite alle sue dichiarazioni sui calciatori extra-comunitari alla Lega Nazionale Dilettanti che gli valsero accuse di razzismo.

(Unioneonline/l.f.)

