Il mondo dello sport dice addio a un altro dei suoi campioni più iconici. Stiamo parlando di Gerd Müller, leggenda del calcio tedesco, morto questa mattina all’età all'età di 75 anni.

A dare la notizia è stato il Bayern Monaco, squadra di cui Müller è stato uno dei giocatori simbolo.

Attaccante di razza, soprannominato “der Bomber” per il grandissimo feeling con il gol, Müller ha segnato 68 reti in 62 partite con la nazionale tedesca, con cui ha vinto gli Europei nel 1972 e i Campionati del Mondiali nel 1974, andando a referto in entrambe le finali.

Mostruoso il suo tabellino con il Bayern: in 607 partite ufficiali Müller ha infatti realizzato ben 566 reti.

“Oggi è un giorno triste e vestito di lutto per il Bayern e per tutti i suoi tifosi. Gerd Müller è stato il più grande attaccante ad aver vestito la nostra maglia e una bellissima persona, oltre che un simbolo mondiale del calcio”, ha detto il presidente del club tedesco, Herbert Hainer.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata