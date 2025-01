Tre delle quattro vittorie del Cagliari in questa Serie A portano la firma di Roberto Piccoli. Ancora un gol decisivo oggi, come a Parma il 30 settembre e nell’ultimo successo, il 29 novembre col Verona. Dati che non mentono: è il giocatore più decisivo a disposizione di Davide Nicola, anche perché da quando era a secco i rossoblù non avevano più fatto punti. «L’anno scorso giocavo quasi nulla, adesso sto giocando e devo fare più gol possibili per la squadra, perché mi danno tanti palloni e devo cercare di sfruttarli al meglio», le sue parole a fine partita.

A Monza questo pomeriggio Piccoli ha colpito al 56’, con un gran destro sotto la traversa valso il definitivo 1-2. Ossia ha completato il ribaltone dopo il vantaggio iniziale dei brianzoli. «Ma dal campo non ho mai avuto la percezione che la squadra avesse accusato il gol subito», tiene a precisare.

Per Piccoli sono 5 gol in campionato, tanti quanti (ma in tutta la stagione) ne aveva fatti il miglior marcatore del Cagliari nella scorsa Serie A, Nicolas Viola. «Potevo averne anche qualcuno in più», ammette. «La squadra mi porta a creare tante occasioni, devo migliorare da questo punto di vista. Ma sono contento».

