Cagliari senza Mina e Gaetano, i due acquisti del mercato invernale che hanno fatto svoltare la stagione della squadra di Ranieri. Il Monza ritrova all’ultimo momento Gagliardini, il centrocampista ex Inter è tra i convocati ma non dovrebbe partire dal 1’.

Ecco le probabili formazioni di una sfida che da un lato può rilanciare le ambizioni europee dei brianzoli, dall’altro può permettere ai sardi di conquistare altri punti preziosi in chiave salvezza. Entrambe le squadre ci arrivano in buona forma: 9 punti nelle ultime 4 per il Monza, 8 per il Cagliari. All’andata finì 1-1, reti di Dossena e Maric.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Marì, Izzo, A. Carboni, Pessina, Bondo, Maldini, Colpani, Mota Carvalho, Colombo. All. Palladino.

Cagliari: (4-4-1-1): Scuffet, Zappa, Wieteska, Dossena, Augello, Nandez, Deiola, Makoumbou, Jankto, Viola, Lapadula. All. Ranieri.

