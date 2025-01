«Auguro a voi e alle vostre famiglie un nuovo anno ricco di gioia, salute e soddisfazioni. Continuiamo a credere, lottare e sognare insieme. Perché il nostro legame è più forte di qualsiasi difficoltà, e il futuro che stiamo costruendo appartiene a tutti noi». È il messaggio con cui Tommaso Giulini, presidente del Cagliari Calcio, augura buon 2025 a tutti i tifosi rossoblù.

Una lettera aperta ai sostenitori della squadra, che tocca numerosi temi dentro e fuori dal campo. «Un 2024 dove dal punto di vista sportivo abbiamo chiuso festanti ed emozionati un capitolo storico iniziato un anno e mezzo prima, aprendone subito un altro del tutto nuovo.

Ogni giorno viviamo e lavoriamo con la consapevolezza di appartenere a un’unica, grande famiglia come quella rossoblù. Un gruppo che trova forza nella storia di questa maglia e di questa terra, ma soprattutto nel vostro inesauribile amore e nell’incondizionata passione per questi colori.

Voi, cuore pulsante del Cagliari più di ogni altra cosa, la ragione per cui lottiamo con orgoglio e determinazione in tutti i momenti del nostro percorso.

Il 2024 è stato un anno di emozioni contrastanti. Abbiamo detto addio a Gigi, nostro eroe eterno, guida morale che ci ha insegnato col suo esempio cosa significhi essere sardi e rossoblù. La sua luce continua a illuminarci e a ricordarci come valori quali integrità, sacrificio e passione debbano essere il fondamento di ogni scelta che prendiamo e passo che muoviamo.

Abbiamo celebrato successi fondamentali come la salvezza di Reggio Emilia, frutto di lavoro collettivo, resilienza e unione. Un traguardo che ci ha permesso di ripartire con rinnovata ambizione, guardando avanti con speranza e voglia di crescere. Stiamo continuando a lavorare con pragmatismo e serietà al progetto del nuovo stadio, una strada non semplice ma che in chiusura di anno ha visto un nuovo importante passo che conferma la volontà di tutte le parti coinvolte.

Oggi, con una nuova guida tecnica, stiamo costruendo qualcosa di importante ragionando in prospettiva e consolidando la nostra identità, certi che insieme potremo proseguire il nostro cammino di crescita per puntare a nuovi obiettivi, alla vostra soddisfazione, al rendervi orgogliosi della bandiera che sventolate fieri.

Il popolo rossoblù, in casa e in trasferta, nell’Isola e in ogni parte del mondo dove riceviamo affetto e sostegno enormi, è il proverbiale dodicesimo uomo al nostro fianco e così deve continuare ad essere. Ogni vostro coro, applauso, sorriso sugli spalti e per le strada rappresenta ingrediente fondamentale per spingerci a superare gli ostacoli e le sfide che ci troveremo davanti».

Giulini conclude con un messaggio: «Chi ama il Cagliari è linfa vitale per tutti noi, rendendolo non solo una squadra di calcio ma una realtà senza eguali, in simbiosi col proprio popolo».

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata