In Qatar si giocano oggi le sfide della terza e ultima giornata dei gruppi C e D. La Francia, che ha già conquistato gli ottavi, sfiderà la Tunisia alle 16. In campo anche Australia – Danimarca, con i danesi che devono vincere per qualificarsi.

In serata il dentro o fuori dell’Argentina di Messi.

Ecco le sfide in calendario per oggi:

Ore 16 – (Gruppo D) Tunisia – Francia

Ore 16 – (Gruppo D) Australia – Danimarca

Ore 20 – (Gruppo C) Polonia – Argentina

Ore 20 – (Gruppo C) Arabia Saudita – Messico

Classifiche

Gruppo C

Polonia 4

Argentina 3

Arabia Saudita 3

Messico 1

Gruppo D

Francia 6

Australia 3

Danimarca 1

Tunisia 1

