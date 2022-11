L’Australia batte la Danimarca e raggiunge la Francia, sconfitta a sorpresa dalla Tunisia (alla fine annullato dal Var un gol a Griezmann), in vetta e agli ottavi. In Qatar si giocano le sfide della terza e ultima giornata anche nel gruppo C. Alle 20 in campo Polonia-Argentina (per Messi e compagni era la sfida da dentro o fuori e sono rimasti esclusi per la differenza di reti), e Arabia Saudita-Messico.

Ecco i match in calendario:

Ore 16 – (Gruppo D) Tunisia-Francia (1-0, Khazri)

Ore 16 – (Gruppo D) Australia-Danimarca (1-0, Leckie)

Ore 20 – (Gruppo C) Polonia-Argentina (0-2, Allister, Alvarez)

Ore 20 – (Gruppo C) Arabia Saudita-Messico (1-2, Al-Dossari, Martin, Chavez)

Classifiche

Gruppo C

Polonia 4

Argentina 6

Arabia Saudita 3

Messico 4

Gruppo D

Francia 6

Australia 6

Tunisia 4

Danimarca 1

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata