Mondiali, debutto senza gol per la Spagna: contro Capo Verde è 0-0Reti bianche nella partita d'esordio del Gruppo H giocata ad Atlanta
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La Spagna non trova il successo nella partita d’esordio del girone H ai Mondiali 2026.
Ad Atlanta la nazionale iberica, data tra le favorite per la vittoria finale ha dovuto fare i conti contro la rocciosa squadra di Capo Verde, che ha respinto gli assalti delle furie rosse per 90 minuti più recupero (rischiando anche di beffare la compagine allenata da De la Fuente.
Alla fine il tabellone segna 0-0, per il rammarico di Lamine Yamal (che ha debuttato al Mondiale entrando in campo al 70’) e compagni.
(Unioneonline)