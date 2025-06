Stanotte, alle 2 ora italiana, al via il Mondiale per Club con la partita inaugurale fra Al-Ahly e Inter Miami. Al torneo, per la prima volta a 32 squadre, partecipano come club italiani Inter e Juventus. C’è un contrattempo che riguarda uno dei giocatori nerazzurri: l'attaccante iraniano Mehdi Taremi non è potuto partire per gli Stati Uniti, dopo l'attacco di Israele all'Iran e la risposta di Teheran.

Il centravanti si era regolarmente presentato all'aeroporto di Teheran, dopo aver preso parte agli impegni della sua nazionale, ma il volo è stato cancellato per motivi di sicurezza dopo la chiusura dello scalo civile e dello spazio aereo del Paese. Per questo motivo, non si è ancora potuto aggregare al gruppo a disposizione di Cristian Chivu che da qualche giorno si allena in California (martedì notte l’esordio a Los Angeles contro il Monterrey).

L'Inter è in costante contatto con Taremi, nel tentativo di individuare una soluzione per consentirgli di raggiungere i compagni in vista del Mondiale per Club. In una situazione che resta complessa considerando le ragioni di sicurezza.

(Unioneonline)

