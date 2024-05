«Vogliamo tornare a vincere per tanti motivi: perché è troppo lungo il periodo dal quale arriviamo senza una vittoria. Perché il secondo posto è un obiettivo importante e non è del tutto conquistato. Perché siamo dei professionisti, per orgoglio e rispetto per il nostro club, per i nostri tifosi e tutte le motivazioni che ci sono dentro questa partita»: è la promessa che il tecnico del Milan Stefano Pioli fa ai tifosi rossoneri alla vigilia del match contro il Cagliari a San Siro.

I rossoneri non vincono da Milan-Lecce del 6 aprile scorso. E il mister vuole riprendere a farlo contro i rossoblù che si stanno giocando al salvezza.

L'incertezza sul futuro, poi, ha portato la Curva Sud ad indire lo sciopero del tifo contro il Genoa e sembra intenzionata a fare lo stesso anche domani. «Io credo che il club», spiega Pioli, «abbia dimostrato in questi anni di saper lavorare e poter essere ambizioso. Poi ripeto: credo che tutti insieme dobbiamo provare a finire nel migliore dei modi questo campionato, poi il club proverà a dare delle risposte giuste al momento opportuno».

© Riproduzione riservata