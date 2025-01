QUI LA CRONACA LIVE DI MILAN-CAGLIARI

Mattia Felici ha convinto a Monza ed è confermato titolare in Milan-Cagliari. L’esterno classe ‘97, che domenica scorsa ha giocato per la prima volta in carriera dall’inizio in Serie A, partirà alto a sinistra nel 4-2-3-1 di Davide Nicola. Resta di nuovo fuori Tommaso Augello, perché c’è Adam Obert come terzino. In difesa, però, la scelta principale era quella del sostituto di Yerry Mina (non convocato per i problemi tra polpaccio e caviglia): è José Luis Palomino a vincere il ballottaggio con Mateusz Wieteska.

C’è il debutto di Elia Caprile in porta, arrivato lunedì nell’operazione col Napoli dove si è trasferito Simone Scuffet. Sulla trequarti, Nicolas Viola ancora una volta preferito a Gianluca Gaetano dietro l’intoccabile Roberto Piccoli, miglior marcatore dei rossoblù con cinque reti nel girone d’andata. Nel Milan formazione annunciata: per Sérgio Conceição la partita col Cagliari è l’esordio da allenatore in Serie A, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana lunedì.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari: calcio d’inizio alle 20.45 su unionesarda.it il live della partita e su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini dal Meazza seguita dal dopogara con tutti i commenti. L’arbitro è Francesco Fourneau, che ha sostituito stamattina l’indisponibile Matteo Marchetti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernández; Musah, Fofana; Pulišić, Reijnders, Rafael Leão; Morata.

In panchina: Sportiello, Torriani, Bennacer, Zeroli, Jiménez, Pavlović, Bartesaghi, F. Terracciano, Gabbia, Camarda, Omoregbe, Abraham.

Allenatore: Sérgio Conceição.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

In panchina: Iliev, Sherri, Augello, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Wieteska, Pavoletti, Azzi, Gaetano.

Allenatore: Davide Nicola.

© Riproduzione riservata