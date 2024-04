La Lega di Serie A ha stabilito anticipi e posticipi per la trentaseiesima giornata di campionato.

Milan-Cagliari si giocherà sabato 11 maggio alle 20,45. Il posticipo di Domenica 12 maggio sarà invece Atalanta-Roma, uno dei match clou. In mattinata, la società giallorossa aveva scritto a via Rosellini chiedendo che, in considerazione delle semifinali di ritorno di Europa League che vedranno impegnate le due squadre il 9 maggio, la partita si giocasse lunedì 13 maggio, spostando dal 15 al 16 la finale di Coppa Italia, tra Atalanta e Juve.

Per il resto, venerdì 10 si giocherà Frosinone-Inter (ore 20.45); sabato 11 l’altro anticipo è Napoli-Bologna (18). Domenica alle 12.30 Lazio-Empoli, alle 15 Genoa-Sassuolo e Verona-Torino, alle 18 Juventus-Salernitana, prima della serale di Bergamo. Lunedi' 13 sono in programma Lecce-Udinese (18.30) e Fiorentina-Monza (20.45).

(Unioneononline)

