Messi dei record regala all'Argentina la vittoria contro l’AustriaLa Pulce, a 39 anni, è alla sua sesta competizione con la maglia nazionale: clamorosa doppietta, mai nessuno ha segnato come lui
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Lionel Messi dei record con una doppietta regala la vittoria alla sua Argentina contro l’Austria, avversaria nel girone J dei Mondiali 2026.
L'attaccante trentanovenne, primo giocatore a partecipare a sei edizioni dei Mondiali di calcio, è diventato il capocannoniere di tutti i tempi della Coppa del Mondo, realizzando nel match i suoi diciassettesimo e diciottesimo gol nella competizione.
Con la rete arrivata dopo un errore dal dischetto, la Pulce ha superato il precedente record di 16 gol del tedesco Miroslav Klose. Poi nel recupero è arrivato anche il raddoppio.
(Unionenline)