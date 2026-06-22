Lionel Messi dei record con una doppietta regala la vittoria alla sua Argentina contro l’Austria, avversaria nel girone J dei Mondiali 2026. 

L'attaccante trentanovenne,  primo giocatore a partecipare a sei edizioni dei Mondiali di calcio, è  diventato il capocannoniere di tutti i tempi della Coppa del Mondo, realizzando nel match i suoi  diciassettesimo e diciottesimo gol nella competizione. 

Con la rete arrivata dopo un errore dal dischetto, la Pulce ha  superato il precedente record di 16 gol del tedesco Miroslav Klose. Poi nel recupero è arrivato anche il raddoppio. 

(Unionenline)

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