"Voglio vincere, voglio continuare a competere a livelli alti e non ho avuto dubbi sul Psg perché questo club vuole crescere".

Lionel Messi nella sua prima conferenza stampa da calciatore del Paris Saint-Germain, dove resterà fino al 2023, si dice “molto felice”: "Tutti sanno che l'addio al Barcellona è stato difficile da gestire. Il fatto di arrivare qui mi ha dato tantissima felicità", ha scandito l'argentino, spiegando che dopo l'ufficializzazione dell'addio al Barcellona la trattativa con i francesi si è chiusa "rapidamente".

"Prima di andar via da Barcellona – ha aggiunto - ho detto che sarei stato sempre grato ai tifosi per tutto l'affetto che mi hanno trasmesso sin da quando sono arrivato ed ero appena un bambino. Non so se capiterà di giocare contro il Barcellona, sicuramente potrebbe essere bello tornare al Camp Nou, speriamo anche con lo stadio pieno, ma sarebbe anche strano giocare lì, con un'altra maglia addosso, in quella che è la mia casa, però questo è il calcio e può succedere".

Ora guarda al futuro: "Arrivo dalle vacanze ma non ho smesso di allenarmi, parlerò con lo staff tecnico. Dovrò fare un po' di preparazione all'inizio. Quando sarò pronto potrò scendere in campo e spero di farlo il prima possibile. Ma non so quando".

L’ingaggio è da 35 milioni di euro a stagione.

