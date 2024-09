Sono passate quasi due settimane dalla fine del calciomercato, e conclusa anche la sosta per le nazionali, il Cagliari è pronto a riprendere con la partita di domenica alle 18 col Napoli. Alla Domus, questo pomeriggio, si è presentato il direttore sportivo Nereo Bonato per un giudizio sulla campagna acquisti e cessioni: «Siamo soddisfatti del mercato del Cagliari», il messaggio che manda a tutto l’ambiente. «L'obiettivo è, ovviamente, la salvezza: sono arrivati tutti ragazzi di buone prospettive finalizzati al progetto dell'allenatore. Non c'è sfuggito alcun obiettivo, tutti quelli inseguiti sono stati presi. Ci sembra una rosa equilibrata».

I movimenti. Dopo aver escluso eventuali ulteriori innesti ricorrendo agli svincolati, Bonato guarda a quanto fatto: «Il Cagliari è questo. È stato un mercato lunghissimo e faticoso, abbiamo costruito l'ossatura base della squadra in questo percorso di crescita». Il tutto con la volontà di assecondare le richieste dell’allenatore Davide Nicola: «Abbiamo preso gente che ci garantisce un gioco aggressivo». È andato via Ibrahim Sulemana, sacrificato sostanzialmente per questioni di bilancio che non permettevano altra scelta, ma la linea intrapresa a inizio sessione è stata rispettata: «Il rientro di Gaetano è stato faticoso, ma sapevamo che lui voleva tornare. Gli arrivi di Luperto e Palomino ci danno grande equilibrio dietro. C'è bisogno di grandissimo lavoro, sono arrivati otto innesti con sei uscite più tre persone come Nández, Mancosu e Aresti con cui non è arrivato il rinnovo di contratto».

Il campionato. Due pareggi e una sconfitta nelle tre giornate prima della sosta non erano certo quello che il Cagliari si aspettava («Certo ci manca qualche punto, in questo avvio di campionato»). Ma Bonato, non preoccupato dalle partenze sprint di due dirette concorrenti come Udinese e Verona («Non ci stupiscono, hanno continuato il percorso iniziato l’anno scorso»), è sicuro che già da domenica i rossoblù potranno fare buona figura: «Sarà una partita molto difficile, il Napoli dopo il dramma iniziale ha fatto due vittorie su due e ha in mente di fare tre a Cagliari, ma noi dobbiamo fare la nostra gara».

© Riproduzione riservata