Dopo Omar Colley, rischia di non arrivare anche Ivan Radovanovic. L’accordo è chiuso, manca solo la firma del giocatore. Addirittura erano filtrati i dettagli contrattuali: cessione a titolo definitivo e legame fino al 2024. Ma all’ultimo momento anche Radovanovic ci starebbe ripensando.

Il trentaquattrenne difensore serbo, che all’occorrenza può fare anche il centrocampista, starebbe riflettendo sul fatto che non sarebbe il top per lui scendere in Serie B.

Il suo agente comunque starebbe facendo il possibile per convincerlo sull’opportunità rossoblù. L’eventuale firma, se arriverà, è prevista al fotofinish.

In assenza di accordo dell’ultima ora, dovrebbero restare anche Millico e Viola.

