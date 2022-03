“Il possesso conta poco, quel che conta è che loro hanno fatto due gol e noi no”.

Walter Mazzarri sa che c’è ben poco da salvare nella sconfitta rimediata in casa dello Spezia.

“Nei primi minuti siamo riusciti a fare abbastanza bene, ma poi abbiamo iniziato a fare errori su errori e loro sono stati bravi a sfruttare le nostre mancanze”, dichiara il tecnico.

Una recriminazione sul calcio d’angolo del primo gol: “Probabilmente non c'era, ma è stata colpa nostra subire un gol del genere. Ora dobbiamo ripartire a testa bassa, provare ad essere più preparati a partite come quella di oggi”.

Mancanza di brillantezza: “Non arrivavamo bene sulle fasce, lo Spezia ci è ripartito bene e noi ci siamo concessi. Dobbiamo migliorare, di sicuro la mia squadra ha sentito l’importanza della gara, troppi errori”.

Calo mentale o fisico? “Abbiamo sofferto l’aggressività dello Spezia e non siamo stati capaci di prendere alle spalle la loro difesa. E’ stata una giornata non brillante, ma non penso ci siano casi particolari”.

Sabato c’è il Milan alla Domus: “Non sarà facile, se guardiamo i valori tecnici sono ingiocabili, ma noi cercheremo di fare la nostra partita senza fare errori e senza prendere gol facili come con la Lazio o come oggi. E' vero che loro hanno Verde che calcia benissimo, ma non possiamo prendere certi gol”.

