Una partita giocata sempre sul filo del rasoio, ma con un risultato che alla fine premia solo i rossoneri. E Mazzarri non ci sta, non nascondendo nel dopo partita la rabbia per quella traversa sul colpo di testa di Pavoletti e, subito dopo, per quella deviazione di Bennacer sul tiro di Marin, che avrebbe potuto regalare ai rossoblù l'adrenalina di un pareggio di prestigio, e forse pure meritato.

“Qualcosa da dire sulla sfida con il Milan ce l'abbiamo, eccome”, ha poi esordito nel dopo gara l'allenatore rossoblù.

"C'era un rigore per noi, c'è stato un cazzotto del portiere a Lovato che è stato soccorso. Probabilmente al contrario sarebbe stato concesso, le immagini sono chiare. Ci manca un punto, gli episodi condizionano le partite".

"Abbiamo fatto una partita bellissima e coraggiosa, li abbiamo pressati alti e c'è stato volume di gioco - ha detto ancora il tecnico in tv - I ragazzi sono stati bravi, Bellanova non è mai stato saltato da Theo Hernandez. Se giochiamo sempre così, di sicuro ci togliamo dai bassifondi della classifica. Purtroppo è una rosa giovane, ha troppi alti e bassi".

Terza partita senza punti e senza gol: "Non è facile - ha spiegato l'allenatore del Cagliari - ma, se continuiamo così, con questa intensità possiamo creare più occasioni da rete. Oggi abbiamo giocato contro dei fenomeni, ma con squadre alla nostra portata possiamo fare meglio. Abbiamo voglia e gamba per fare bene".

(Unioneonline/v.l.)

