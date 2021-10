Sono le due settimane in cui Mazzarri ha il tempo di lavorare con la squadra e dare la sua impronta a questo Cagliari in crisi di gioco e risultati.

Il tecnico lo aveva detto: “Dopo la sosta vedremo quello che Mazzarri può dare a questa squadra”.

Ed eccola la sosta, alla fine della quale i sardi saranno impegnati alla Unipol Domus contro la Sampdoria. Mazzarri non potrà contare su tutti i suoi giocatori in queste due settimane di allenamenti libere da impegni.

Sono dieci i rossoblù convocati nelle rispettive nazionali.

La parte del leone la fanno ovviamente gli uruguaiani, tutti e 4 convocati in vista delle gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022: Godin, Nandez, Pereiro e Cacerese. Sempre per la Nazionale maggiore convocati il romeno Marin e il senegalese Keita.

Gli under 21 Carboni e Bellanova, per l’Italia, Iovu per la Moldavia, parteciperanno alle sfide di qualificazione agli Europei di categoria. E la stessa cosa farà per l’under 19 azzurra Cavuoti.

