Mazzarri soddisfatto per la prima sulla panchina rossoblù dopo il punto prezioso ottenuto all’Olimpico sul campo della Lazio: “Di base sono contento, i ragazzi hanno capito che non mi accontento mai: voto altissimo, per la prestazione avremmo meritato un risultato diverso. Dopo il vantaggio ci siamo impauriti, altrimenti avremmo fatto anche il terzo gol”, le parole del mister.

“Faccio i complimenti alla squadra per la disponibilità data in pochi giorni – continua il tecnico dei sardi ai microfoni di Dazn –, hanno fatto in tutti i modi quel che avevamo preparato, finché non siamo calati fisicamente contro una grande squadra come la Lazio. Non abbiamo concesso nulla e creato molto nel primo tempo, dispiace per la ripresa perché avremmo potuto chiuderla”.

Sul ritorno in panchina: “Sono contento perché sono stato fermo per tanto tempo, non avevamo ancora il vaccino e senza pubblico il calcio non è calcio. Sono entrato con grande serenità, quando prendo la guida di una squadra è come se fosse la prima volta”.

A fine partita ha parlato anche Luca Ceppitelli, contento ma anche lui aveva assaporato il gusto della vittoria.

"Abbiamo fatto una grande prestazione, potevamo portare via qualcosa di più ma è un ottimo punto su un campo difficile, abbiamo dimostrato di poter fare un risultato importante”.

Mazzarri? “Nel poco tempo avuto ci ha dato le sue indicazioni, non è stato facile ma la squadra si è messa a disposizione per fare ciò che il mister voleva. Il nostro obiettivo è la salvezza, meglio dello scorso anno. Restiamo umili nonostante il buon risultato di oggi, poi se la raggiungeremo prima del previsto saremo bravi a guardare più in alto".

