Archiviato il quinto ko consecutivo, record negativo di questo campionato, il Cagliari si può consolare con le sconfitte delle dirette concorrenti Genoa e soprattutto Venezia, sconfitta in casa dall’Udinese.

Rossoblù che restano dunque tre punti avanti in chiave salvezza, anche se i lagunari devono recuperare una partita contro la Salernitana.

Avanti con Mazzarri dunque, ma fino a un certo punto. Stamani il tecnico ha guidato regolarmente l’allenamento, ma di fronte a un altro scivolone (sabato match casalingo col Sassuolo) Giulini – che pure in lui ha mostrato sempre grande fiducia anche in prospettiva futura – potrebbe decidere di cambiare.

Mazzarri dal canto suo appare convinto e sfida le voci di un possibile esonero. Lo ha fatto prima della sfida con la Juve, quando ha precisato che mai si dimetterà e che lo spogliatoio è con lui, e nel dopo gara quando ha parlato di una squadra con lo spirito giusto per affrontare le sei “finali”.

Un mini-torneo a sei gare in cui i rossoblù sfideranno entrambe le dirette concorrenti in trasferta. Il Genoa tra due settimane, il Venezia all’ultima di campionato in quello che potrebbe essere uno scontro diretto al cardiopalma.

La gara con la Juventus, per quanto abbia messo in luce vecchi problemi di carattere e di gioco, è considerata un passo avanti rispetto al disastro di Udine. E il calendario ora mette di fronte partite più abbordabili: Sassuolo in casa, Genoa fuori, Verona in casa, Salernitana fuori, Inter in casa e Venezia fuori.

L’allenamento odierno dice che l’infortunio di Dalbert non è grave, ma Goldaniga è difficile che recuperi per il Sassuolo. Partita in cui Mazzarri recupererà Grassi in mezzo al campo e potrà sperare in un miglioramento di Rog, oltre che di Marin e Pavoletti, scesi in campo con la Juve con pochi allenamenti nelle gambe causa Covid.

