Quinta sconfitta consecutiva per il Cagliari, ieri alla Domus contro la Juventus (LA CRONACA).

Una serata stregata dove anche il dodicesimo gol di Joao Pedro si perde tra i rimpianti: de Ligt e Vlahovic firmano la rimonta, fissano il punteggio sull'1-2 e lasciano i rossoblù sui carboni ardenti.

La Juventus, ormai tagliata fuori dalla corsa per lo scudetto, a Cagliari blinda così il quarto posto, ma conquistando una vittoria difficile al termine di un match più combattuto forse di quanto in casa bianconera avessero previsto.

E infatti, secondo Walter Mazzarri, contro la Juventus la squadra ha fatto un passo in avanti.

"Siamo stati sfortunati in occasione dei due gol subiti, potevamo pareggiare. Ora abbiamo sei partite, questo è lo spirito giusto, così possiamo fare bene - le parole del tecnico -. Il nostro campionato comincia dalla prossima partita. Peccato perché, come contro il Milan, potevamo portare punti in più. In questa stagione non ci va bene quasi nulla, ma il nostro campionato comincia da domenica".

"Adesso siamo attesi da cinque finali e abbiamo un jolly da giocarci: se scenderemo in campo con questo spirito, possiamo fare bene. Domenica ci aspetta una finalissima contro il Sassuolo", conclude.

Insomma il Cagliari almeno l’onore l’ha salvato, riscattando in parte la figuraccia di Udine. Ma i problemi restano e rischia ora di esaurire il bonus in classifica. Decisive Venezia-Udinese e Genoa-Lazio, in programma entrambe oggi.

