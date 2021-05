Marco Mancosu si lascia alle spalle l’incubo.

Dopo tre mesi di inferno a causa della scoperta di un tumore, il calciatore 32enne sardo (nato a Cagliari e cresciuto in rossoblù, oggi capitano del Lecce in serie B) ha infatti concluso gli ultimi esami, svolti all’istituto Humanitas di Milano. L’esito – come riporta la Gazzetta dello Sport – è stato positivo: per lui niente chemio, ma solo controlli periodici. Una battaglia vinta.

Era stato proprio lui a rivelare, sul suo profilo Instagram, di essere stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e a saltare quattro partite con i salentini.

Ora l’ottima notizia, che non può che caricare il centrocampista in vista della prossima stagione.

(Unioneonline/l.f.)

