È il giorno del ritorno di Marco Mancosu al Cagliari. Il centrocampista, dopo che ieri ha raggiunto l’accordo con la Spal per la risoluzione del contratto, questa mattina alle 10 è atteso a Villa Stuart per le visite mediche.

Nel pomeriggio Mancosu sbarcherà a Elmas e, dopo aver firmato il contratto che lo legherà al Cagliari fino al 2024, potrebbe essere già in campo per il primo allenamento ad Asseminello agli ordini di Fabio Liverani, già suo allenatore per tre stagioni ai tempi del Lecce.

