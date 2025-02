Venerdì scorso, la Lega Serie A ha annunciato che Roma-Cagliari si giocherà domenica 16 marzo alle ore 15. Si tratta della partita della ventinovesima giornata, la prima da ex per Claudio Ranieri dopo aver lasciato i rossoblù al termine della scorsa stagione. Ma a Roma, lo stesso giorno, è in programma un altro evento sportivo: la Run Rome the Marathon, ossia la trentesima edizione della celebre maratona capitolina. E questo potrebbe creare problemi con il doppio appuntamento.

La partenza della maratona è prevista alle 8.30 del 16 marzo. Il circuito prevede che i corridori passino anche nella zona del Foro Italico, ossia dove è presente anche lo Stadio Olimpico. E, in occasione delle partite di Lazio e Roma, generalmente si prevedono delle limitazioni per gestire l'ordine pubblico. Situazione che potrebbe portare a una sovrapposizione fra i due eventi.

Complici gli ottavi di Europa League, col ritorno con l’Athletic Club in programma tre giorni prima (giovedì 13 marzo alle 18.45 a Bilbao), non è possibile anticipare la partita. Né tantomeno farla slittare a lunedì 17, perché dopo quel weekend c’è la sosta per le nazionali. E, per questioni televisive, non è stato possibile avere un posticipo: alle 18 si gioca Fiorentina-Juventus, in uno slot orario “dedicato” alle gare trasmesse da Sky (Roma-Cagliari è solo su Dazn), alle 20.45 c’è il big match Atalanta-Inter.

La palla ora passa alla Prefettura, che dovrà gestire l’ordine pubblico delle due manifestazioni. Nel caso in cui non fosse possibile garantirlo per entrambe, non è da escludere un rinvio di Roma-Cagliari. Anche se, al momento, questa ipotesi non è stata (ancora) presa in considerazione.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata