La nuova esperienza di Marco Mancosu al Cagliari è iniziata attorno alle 17.40, con l’arrivo all’aeroporto di Elmas.

Per il centrocampista classe ‘88, che ha svolto le visite mediche a Roma stamattina, adesso firma del contratto e subito primo allenamento ad Asseminello, col tentativo di essere già disponibile domenica alle 20.45 all’Unipol Domus col Cittadella.

"Sono contentissimo, fatemi andare al campo che mi stanno aspettando. Sono molto contento", le sue prime parole all'uscita dall'aeroporto. Ieri ha rescisso con la Spal dopo una stagione a Ferrara, con cui ha giocato l'ultima volta domenica scorsa nella sconfitta per 1-3 contro la Reggina.

Mancosu, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, aveva esordito da professionista proprio in rossoblù nell’ultima giornata della stagione 2006-2007, peraltro segnando all’Ascoli (suo unico gol in sedici presenze complessive). Nei suoi anni fuori dalla Sardegna ha già avuto la possibilità di essere allenato da Fabio Liverani, a Lecce dal 2017 al 2020 conquistando una doppia promozione dalla C alla A.

© Riproduzione riservata