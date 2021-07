Domenica sera i tifosi dell'Italia saranno in netta minoranza a Wembley, ma gli azzurri potranno contare sul sostegno anche di un'altra nazione, la Scozia, acerrima rivale dell'Inghilterra, che si è già apertamente schierata in vista della finale di Euro 2020.

Non solo sui social è in corso una mobilitazione di massa per inviare messaggi di auguri e sostegno a Jorginho e compagni, ma oggi sono scesi in campo anche i principali quotidiani scozzesi, come "The National” che ha dedicato la sua prima pagina all'immagine di Roberto Mancini in versione “Braveheart”, come Mel Gibson nella celeberrima pellicola, con il volto dipinto di blue e bianco, i colori della Scozia.

Più che esplicito il titolo che risuona come una supplica: "Salvaci Roberto, sei la nostra... speranza finale!". Un'apertura seguita da un sottotitolo più che esplicativo: "Non potremmo sopportare che ce la ‘menino’ per altri 55 anni".

Anche il Daily Record sta con gli Azzurri, e lo fa tramite un invito rivolto ai suoi lettori: "Domenica Peroni e Pizza".

