La grande notte dell’Angola, che sogna una nuova impresa in una Coppa d’Africa già sopra ogni aspettativa per regalarsi una semifinale insperata. Le “antilopi nere giganti”, infatti, non avevano mai raggiunto i quarti della competizione. Il grande desiderio di un popolo, di una squadra e anche di Zito Luvumbo che, dopo l’esordio da titolare, non è mai più sceso in campo dal primo minuto (ma è sempre subentrato).

Alle 18 la sfida alla Nigeria, valida per i quarti di finale. Dall’altra parte ci sarà, al netto delle tante eliminazioni illustri, la grande favorita per la vittoria finale, forte di un attacco da paura che conta sugli “italiani” Chukwueze, Lookman e Osimhen, a cui si aggiunge anche l’ala del Nantes Simon.

Zito al bivio: dovesse esserci l’eliminazione, potrebbe tornare in Sardegna già domani, anche se difficilmente scenderebbe in campo lunedì contro la Roma. In caso contrario, la sua permanenza oltre il Mediterraneo si estenderebbe almeno sino al 7 febbraio.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata