L’Olbia stupisce tutti, e anziché il nuovo attaccante, come preannunciato dal presidente Guido Surace, nella settimana che porta alla trasferta sul campo della capolista Cassino ufficializza il nuovo allenatore, Lucas Gatti.

«Olbia Calcio 1905 annuncia di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Lucas Gatti», recita il comunicato del club. Segue la scheda del tecnico, ex giocatore del Boca Juniors nonché figlio d’arte del portiere Hugo Gatti, detto “el loco”, chiamato a sostituire l’esonerato Marco Amelia con i bianchi ultimi in classifica con un punto dopo le prime cinque giornate del campionato di Serie D e la breve esperienza in panchina dell’allenatore dell’Under 19 Mario Isoni, durata il tempo di una partita (quella persa domenica in casa contro l’altra cenerentola Real Monterotondo).

Nato a Buenos Aires il 14 febbraio 1978, Gatti «conosce il calcio italiano per aver vissuto 10 anni a Roma e aver iniziato il suo percorso da allenatore delle giovanili proprio in Italia per poi fare esperienza in Inghilterra», si legge ancora a proposito del neo allenatore dell’Olbia, che arriva in Gallura dopo l’avventura all’Under 23 del Bromley FC, club della League Two, la quarta serie del campionato di calcio inglese, equivalente all’italiana Serie D.

Gatti, aggiunge infine la nota dell’Olbia Calcio, «parla italiano spagnolo e inglese, ama il lavoro sul campo e fuori. “Formatori prima che allenatori” è il suo credo, che si sposa perfettamente con quello della società. Benvenuto Lucas tra i Guardiani del Faro».

La presentazione del tecnico argentino avverrà ufficialmente domani. Quanto al nuovo attaccante, si vedrà.

