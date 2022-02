Atalanta-Cagliari è finita 1-2. Ecco le pagelle rossoblù.

Cragno 7: Gran parata su Malinovskyi nel primo tempo. Strepitoso l’intervento su Zapata, purtroppo sulla respinta arriva Palomino di testa per il momentaneo pari. Bene anche sulle uscite, in particolare una molto difficile nel finale di partita.

Goldaniga 7: Autoritario, spesso sale fino a centrocampo per anticipare gli avversari. Destabilizzato quando dalla sua parte con due cambi Gasperini inserisce Maehle e Boga, ma gli ci vogliono pochi minuti per prendere le misure. Nel finale si avventura anche in avanti e va a concludere in contropiede con un destro fuori misura.

Lovato 7: Annulla Muriel, che riesce ad andargli via solo una volta a inizio ripresa. Una partita praticamente perfetta, in cui agisce quasi da libero alla vecchia maniera. Si oppone a un tiro pericolosissimo di Maehle salvando Cragno.

Obert 6,5: Il 19enne gioca una partita attenta e mostra anche una certa personalità, con un paio di uscite palla al piede di ottima fattura.

Carboni (dall’87’) s.v.

Bellanova 7,5: Già nel primo tempo gli unici sbocchi offensivi il Cagliari li trova dalle sue parti. E’ il solito motorino inesauribile: parte da una sua sgroppata l’azione dello 0-1, perfetto l’assist per l’1-2 di Pereiro. E anche quando si tratta di difendere dà il suo contributo. Chiude con i crampi una partita strepitosa.

Ceppitelli (dall’87’) s.v.

Deiola 6: Tanta legna in mezzo al campo, prova sufficiente.

Kourfalidis (dal 90’) s.v.

Grassi 7: Lo schermo davanti alla difesa funziona alla perfezione. Recupera tanti palloni e si concede anche qualche break offensivo. Ormai è una certezza in mezzo al campo.

Dalbert 7: La miglior partita da quando è a Cagliari. Agisce a supporto di Pereiro, è il centrocampista più avanzato. Tanta corsa e l’assist per il primo gol dell’uruguaiano.

Baselli (dal 78’) 6,5: Mette in mostra le sue qualità soprattutto in un’occasione, quando nasconde il pallone agli avversari guadagnando secondi preziosissimi. Sarà utilissimo.

Lykogiannis 6,5: Prezioso in difesa, confusionario in avanti. Si immola in tackle su Pessina a inizio ripresa.

Marin 6,5: Primo tempo un po’ sotto tono, grande crescita nella ripresa. Dà il via al contropiede che porta al 2-1 del Cagliari.

Pereiro 8: Il peso dell’attacco è tutto sulle sue spalle. Lui fa due gol e fa espellere Musso. Che altro chiedere, è l’uomo partita.

Mazzarri 7,5: Nonostante le numerose assenze espugna Bergamo con una splendida impresa. Atalanta quasi mai pericolosa, un’organizzazione difensiva “deluxe” che si vede già da qualche settimana. Anche la produzione offensiva oggi è degna di nota.

