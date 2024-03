Se gli scontri diretti delle scorse settimane avevano provocato piccoli stravolgimenti nella lotta per non retrocedere, con la risalita di Cagliari e Verona e il crollo del Frosinone, il weekend della 29esima giornata sorride solo al Lecce.

I salentini hanno approfittato del “jolly” Salernitana, e vincendo in casa dell’ultima in classifica, ormai condannata alla B, hanno recuperato tre punti su tutte le dirette concorrenti balzando dal 17esimo al 13esimo posto in classifica.

Ed è tutto sommato quasi indolore la sconfitta del Cagliari a Monza visto che, Lecce a parte, tutte le squadre in lotta per non retrocedere hanno perso.

Frosinone, Verona, Empoli e Udinese in casa rispettivamente con Lazio, Milan, Bologna e Torino. Il Sassuolo è uscito sconfitto dalla gara dell’OIimpico con la Roma.

La classifica, Salernitana a parte che sprofonda a 14 punti a -11 dal quartultimo posto, resta cortissima: sette squadre in sei punti, due di queste scenderanno in B. Il Lecce a 28 guida questa mini classifica, segue l’Udinese a 27, poi Cagliari e Verona a 26, Empoli 25, Frosinone a 24 e Sassuolo a 23.

La squadra più in crisi è quella di Di Francesco, che continua a prendere troppi gol e ha raccolto un solo punto nelle ultime 5 partite. E dopo la sosta tra Pasqua e Pasquetta si torna in campo con due importantissimi scontri diretti. Entrambi alle 15 del lunedì di Pasquetta: alla Domus il Cagliari ospita il Verona con cui è appaiato in classifica, il Sassuolo penultimo invece ospita l’Udinese.

Le altre: sabato alle 15 il Frosinone va a giocare in casa del Genoa, sempre a Pasquetta la Salernitana va nella tana del lanciatissimo Bologna, poi Lecce-Roma alle 18 e Inter-Empoli alle 20.45.

