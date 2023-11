L’Olbia riparte dal Perugia. Archiviato il giorno di riposo dopo il pareggio in rimonta sul campo del Sestri Levante, la squadra di Leandro Greco torna ad allenarsi in vista della sfida casalinga di domenica contro la formazione umbra, che in classifica con 26 punti precede i bianchi a +10 nel Girone B di Serie C.

Dall’alto del quarto posto, l’avversario incute timore. Ma il 2-2 di domenica, conquistato tra mille difficoltà – non ultime quelle di una rosa falcidiata dalle assenze – dopo la brutta sconfitta con la Recanatese, lascia ben sperare. «Abbiamo una settimana per preparare un ciclo di partite importanti dopo due settimane in cui abbiamo lavorato tanto portandoci dietro le scorie dell'incontro con la Recanatese», spiega Greco. «Questo punto riequilibra un po’ tutto e ci dà nuova fiducia per tornare a lavorare bene recuperando un po’ di energie mentali».

Da domenica, i galluresi affronteranno 5 gare in 21 giorni: il Perugia il 3 dicembre (ore 14) e il Rimini nel recupero della 14ª giornata mercoledì 6 (ore 18) al “Nespoli”, il Pescara in trasferta sabato 9 (ore 16.15), il Pontedera dell’ex allenatore Max Canzi domenica 17 (ore 14) e la Spal fuori sabato 23 (ore 18.30), nel turno prenatalizio che precede il rompete le righe per la sosta invernale.

Si riprende il 7 gennaio con la 1ª di ritorno, che vedrà impegnata l’Olbia nella tana del Cesena. A tal proposito, la Lega Pro ha già ufficializzato l’orario: la sfida con la capolista (insieme alla Torres) del girone si giocherà alle 16.15.

