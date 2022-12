Pioggia di gol e spettacolo puro per l’Olbia in quel di Pontedera. Ma la squadra di Roberto Occhiuzzi torna a mani vuote dalla trasferta toscana che inaugura il girone di ritorno di Serie C e chiude il 2022 mandando tutti alla sosta di campionato.

Una pausa alla quale l’Olbia arriva da ultima in classifica. Al “Mannucci” termina 5-4. Vantaggio dei padroni di casa allenati dall’ex Max Canzi dopo appena 2’ con Mutton, pareggia i conti Fabbri, per i galluresi, al 21’. Pontedera ancora avanti al 38’ con Shiba, il tris per i granata lo sigla Mutton (ancora lui) al 41’, ma prima dell’intervallo Nanni accorcia le distanze, e si va negli spogliatoi sul 3-2.

Nella ripresa, Bellodi firma il 3-3 al 16’, dunque il sorpasso dei bianchi con Biancu al 22’, ma la reazione dei toscani è devastante, e con l’uno-due Mutton-Perretta, tra il 35’ e il 43’, si materializza il 5-4 che manda l’Olbia kappaò. E all’inferno.

Complice il successo in rimonta sul Gubbio dell’ormai ex fanalino di coda Montevarchi, che sale a quota 17 abbandonando il fondo classifica del girone B, Ragatzu e compagni si ritrovano all’ultimo posto, con 15 punti. E pure la zona salvezza si allontana. Distante adesso 4 lunghezze.

