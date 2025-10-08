Il trequartista Ignacio Garcia, il difensore Mirko Zaru e il mediano Giulio Jack Marroni non sono più giocatori dell’Olbia. Il club gallurese annuncia la risoluzione consensuale del contratto con i tre under, che seguono la sorte di Remus Bobocea, il cui divorzio è stato ufficializzato ieri.

Nell’occasione l’Olbia Calcio annuncia anche che un altro under, il difensore classe 2007 Gian Mario Vacca, è stato ceduto in prestito al Tempio in Eccellenza. “Il Club ringrazia i giocatori per l’impegno e la professionalità dimostrata durante il loro percorso in maglia bianca, augurando a ciascuno le migliori fortune personali e professionali”, riporta la nota stampa diramata oggi dall’Olbia Calcio.

Intanto, dopo lo sciopero di ieri la squadra è tornata ad allenarsi per preparare la gara esterna di domenica contro il Montespaccato, che si giocherà allo stadio Anco Marzio di Ostia. Contro la matricola romana, fanalino di coda del girone G del campionato di Serie D con un solo punto in classifica, i bianchi andranno a caccia del risultato del riscatto dopo il clamoroso 1-6 subito al Nespoli dal Latte Dolce nel primo derby della stagione.

Il tutto mentre ai piani alti si lavora per garantire un futuro al club con le trattative in corso per la cessione del pacchetto di maggioranza in mano a SwissPro, con l’imprenditore Roberto Sulas che sarebbe in netto vantaggio rispetto ad altri pretendenti spuntati fuori negli ultimi giorni.

