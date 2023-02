Celebrata da un “Nespoli” gremito, l’Olbia batte in rimonta la Torres 3-1 nel derby della 29ª giornata di Serie C, con gol di Ragatzu (doppietta e 13 reti in campionato per lui) e Nanni.

E conquista, nella sfida delle sfide, 3 punti pesantissimi in ottica salvezza, che le permettono di issarsi a quota 28 in classifica e accorciare sulla zona tranquilla.

In attacco Sottili perde Scappini e Diakite per problemi fisici all’ultimo minuto, Occhiuzzi perde Sposito, sostituito tra i pali da Van der Want (monumentale in diverse occasioni), ma le motivazioni compensano qualunque imprevisto.

Alla prima occasione, passano i rimaneggiati sassaresi su calcio d’angolo: batte Urso, trasforma Gianola (8’). L’Olbia ci impiega un po’ a carburare, ma al 27’, da un’iniziativa di Arboleda, nasce l’1-1, firmato da Ragatzu. Al 34’, il vantaggio dei padroni di casa con Nanni, dalla punizione di Emerson e assist di Brignani. Nella ripresa, non resta che chiudere: al 40’, da palla inattiva, palla a Ragatzu. Ed è 3-1.

