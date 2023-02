C’è anche Daniele Dessena tra i giocatori convocati da Roberto Occhiuzzi per la sfida col Fiorenzuola, in programma domani al velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda.

Arrivato ieri a Olbia, l’ex Cagliari è partito con i nuovi compagni questa mattina per l’Emilia, dove in occasione della 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie C i bianchi affronteranno un avversario che ha perso 6 delle ultime 7 partite giocate. Ma che in classifica gode di miglior salute, con 35 punti e un piede nei playoff, e che proprio alla luce degli ultimi magri risultati sarà molto motivato.

Per la cronaca all’andata vinse il Fiorenzuola 2-1, ma erano proprio altri tempi, e, soprattutto, un’altra Olbia. Frastornati dal brutto kappaò casalingo con la Fermana e dalla situazione in classifica, dove non riescono a schiodare dal terzultimo posto, con la salvezza diretta che si è allontanata ancora, distando adesso 5 punti, i galluresi sono tornati al lavoro determinati a superare il momentaccio con un successo già domani.

In quella che, dopo aver confermato piena fiducia a Occhiuzzi, il direttore sportivo Tomaso Tatti ha definito “la prima di tredici finali”, alludendo ai turni che mancano da qui alla fine della stagione regolare.

Rispetto all’infrasettimanale con la Fermana Occhiuzzi ritrova Bellodi, assente per squalifica martedì, ma anche Boganini, Contini e Sueva, out al “Nespoli” per problemi fisici, per un totale di 22 giocatori a disposizione per il Fiorenzuola.

Squadre in campo alle 14.30: arbitra Gianluca Renzi di Pesaro.

