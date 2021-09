Con Simone Pinna, tornato a titolo definitivo dal Cagliari dopo la prima esperienza in prestito dai rossoblù, tra il 2016 e il 2019, l’Olbia ha presentato oggi le nuove maglie targate Eye Sport per la stagione 2021/22.

LE NUOVE MAGLIE – Il brand fondato da Alessandro Ariu è sponsor tecnico dei bianchi in Serie C per il terzo anno di fila, e per l’occasione ha studiato dei capi che richiamano i simboli della città di Olbia, come le maioliche della cupola della chiesa di San Paolo e il faro, nelle versioni della classica maglia bianca, di quella amaranto e nera e azzurro smeraldo per il portiere, indossata oggi, nel nuovo store dell’Eye Sport di viale Aldo Moro, dall’estremo difensore dell’Olbia Giuseppe Ciocci. "Sono state disegnate da una ragazza olbiese, Noemi Deiana, che lavora per il nostro ufficio grafico a Cagliari", ha svelato con orgoglio Ariu. "Questa è la terza collezione che creiamo per l’Olbia, un’altra importante tappa di un percorso che ci porterà entro dicembre a essere quotati in borsa".

IL PINNA BIS – Intanto, per indossare in campo la nuova maglia numero 17 Pinna dovrà aspettare: reduce da un infortunio muscolare, è in fase di riabilitazione e non potrà allenarsi col resto della squadra guidata da Max Canzi prima della fine di settembre. "Dopo 2 anni in cui ho giocato poco per diversi motivi – ha spiegato il 23enne terzino destro cresciuto nelle giovanili del Cagliari – ho pensato che Olbia fosse la piazza giusta per rilanciarmi".

