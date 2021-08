Sarà la Pistoiese la prima avversaria dell’Olbia nel campionato di Serie C, al via il 29 agosto con la prima giornata.

Oggi il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso del Fano, pertanto la Lega Pro ha ufficializzato il ripescaggio nell’organico del girone B della formazione toscana, che va così a sostituire la X comparsa accanto al nome dell’Olbia, alla prima giornata, in occasione del varo del calendario, lunedì scorso.

Appuntamento con la Pistoiese, dunque, domenica 29 agosto al “Nespoli”, per la prima casalinga del campionato. Intanto, questo pomeriggio la squadra di Max Canzi ha pareggiato 1-1 con l’Atletico Uri nel quinto e ultimo test estivo: al “Borucca” di Buddusò, al vantaggio siglato da Udoh al 27’ del primo tempo ha replicato Cardone a inizio ripresa per i sassaresi, alla prima amichevole in preparazione del prossimo torneo di Serie D.

