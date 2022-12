Dopo lo scontro diretto con la Recanatese, il testacoda con la Reggiana. Domani allo stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia per l’Olbia non sarà affatto facile.

L’avversaria della 18ª giornata di Serie C è, infatti, la capolista del girone B, che in classifica, con 36 punti, stacca i galluresi, terzultimi, a +23. “La Reggiana è candidata alla vittoria del campionato e gioca un calcio tra più belli del girone: da parte nostra proveremo a metterla in difficoltà con un atteggiamento attento e aggressivo, cercando di limitare gli spazi a loro disposizione”, spiega Roberto Occhiuzzi presentando la partita.

Un appuntamento difficile e impegnativo in cui l’Olbia non intende accontentarsi. “Un allenatore non firma mai per un pareggio”, sottolinea il tecnico dei bianchi. “Chiaro che affrontando la prima in classifica, in piena salute, bisognerà dare più del 100 per cento per determinare ogni singolo episodio, ma abbiamo acquisito certezze a livello tattico ed è cresciuta la consapevolezza dei singoli”, aggiunge Occhiuzzi. “Dobbiamo continuare a giocare nel modo che abbiamo fatto vedere ultimamente”. E crederci.

Tra i giocatori convocati per la sfida spicca Nicola Nanni, tornato a disposizione dopo il lungo stop per infortunio. Assenti, invece, Boganini, fermatosi in settimana per un fastidio al ginocchio, e il lungodegente Palesi.

Squadre in campo alle 14.30: dirige l’arbitro Antonino Costanza della sezione di Agrigento.

© Riproduzione riservata